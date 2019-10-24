Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı’yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N’Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül, Braga maçında forma giyemedi. 7 eksik sebebiyle kadroda önemli değişiklikler yapan Abdullah Avcı, genç futbolcu Erdem Seçgin'i kadroya aldı.

Genç Erdem, 84. dakikada Erdem Seçgin'in yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar genç futbolcu Erdem Seçgin'in kim olduğunu merak ediyor.

Erdem Seçgin kimdir?

Erdem Seçgin, 2000 yılının Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta sahanın ortasında on numara pozisyonunda görev yapan Erdem, sağ ayağını kullanıyor. Beşiktaş takımı alt yapısında futbol hayatına adım atan genç yıldız 2019 yılında prefosyonel sözleşme imzalamıştı. Günümüze kadar Beşiktaş U16, U17 ve U21 takımlarında forma giydi. Erdem Seçgin 2019 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Beşiktaş A takımı ile birlikte Avusturya kampına götürülen genç oyuncular arasında yer almıştı.

Erdem, Türkiye U19 Milli takım formasını 9, Türkiye U18 formasını ise 4 kez giydi.