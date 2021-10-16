Balıkesir’de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Cennet, bin 496 metre yüksekliğindeki Sof Dağı’na tırmandı. Cennet, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır dağcılık yaptığını, Türkiye’nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan’ın zirvelerine ulaştığını söyledi.

Can sıkıntısıyla dağcılığa başladığını ifade eden Cennet, "Dağların güzelliği cezbetti. Bulutların üzerinde olmak, manzaralar beni çok etkiledi. Dağcılık eğitimi aldım. Ayrıca spor tırmanış hakemliği de yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Dağcılığı devam ettirmek için arayış içerisine girdiğini dile getiren Cennet, bu amaçla "Anadolu Parsı Projesi"ni başlattığını belirtti.

Proje kapsamında 37. durağının Gaziantep olduğunu vurgulayan Cennet, şunları kaydetti:

"Gaziantep’in şöyle bir önemi var, art arda 3 günde 3 zirvenin birincisi. Bugün Gaziantep’i gerçekleştirdim. Yarın Diyarbakır, sonra Erzincan’da tırmanış yapacağım. Projem, Türk dağcılık camiasında büyük farkındalık uyandırdı. Öncelikle bir insanın tek başına herhangi bir dağın zirvesine çıkabileceği görüldü. Şöyle iyi taraflar var. Rotamın başlangıcından bitişine kadar video çekiyorum. Bunu sosyal medyada yayınlıyorum. İnsanlar gidecekleri yerdeki şeyleri görüyor. Kayıtlar tutuyorum. Tüm bilgileri yayınlıyorum. Gelemeyenler bu sayede gelebiliyor. Böylece dağcılığa ilgi artıyor. Turizmin gelişmesini sağlıyor. Halk ekonomik kazanç sağlıyor. Bireysel farkındalık gelişiyor. İnsanların hayata bakış açıları daha bir gelişiyor. Toplum için çok büyük faydaları var. Artık dağcılık ön planda olan bir spor. Ben de dolaylı olarak katkı sağlıyorum. Elimden geleni yapıyorum."