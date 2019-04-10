Erdal Torunoğulları’nın gözü Niasse’ta

Londra’da Football For Peace derneğinin gecesine katılan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, golcü Oumar Niasse’la yakından ilgilendi.

10 Nisan 2019, Çarşamba 06:25
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Erdal Torunoğulları’nın gözü Niasse’ta

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yönetiminde uzun süre yer alan Erdal Torunoğulları, fikir ayrılıkları sonrasında Orman’ın son listesinde yer almamıştı. Gelecek ay yapılacak seçimlerde kendisi gibi Fikret Orman’la yollarını ayıran yöneticilerle birleşip bir aday çıkarması beklenen Torunoğulları, önceki gün Londra’da Football For Peace derneğinin gecesine katıldı.


Erdal Torunoğulları’nın etkinlik sırasında Cardiff City’de kiralık olarak forma giyen Everton’lı golcü Oumar Niasse’la yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

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