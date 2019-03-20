Erdal Torunoğulları’ndan ağır ithamlar

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın geçen döneminde Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, dün Twitter hesabından açıklama yayınladı.

20 Mart 2019, Çarşamba 06:08
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Erdal Torunoğulları’ndan ağır ithamlar

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın geçen döneminde Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, dün Twitter hesabından açıklama yayınladı.

Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili paylaşım yapan Torunoğulları, “Menacerlerle oyunlar kurup pozlar vermedik. Beşiktaş Kulübü’ne fatura kesmedik. Kulübün gücünü kendi çıkarları için kullanan ve trolleriyle kumpas kurarak sindirme kampanyaları düzenleyenler adaletten ve toplum vicdanında yargılanmaktan kaçamayacaktır” dedi. Eski yöneticinin bu sözlerini şimdiki yönetim kurulunun bazı üyeleri için söylediği belirtildi.

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