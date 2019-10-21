Erdal Torunoğulları 9797 sicil numarası ile kulübe kayıtlı bir genel kurul üyesidir. 1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir. Erdal Torunoğulları ile ilgili diğer detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Erdal Torunoğulları kimdir, kaç yaşında? sorusuna yanıtlar aranıyor. Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı taraftarlar tarafından merakla araştırılmakta. Biz de bu konuda merak edilenleri derledik. Siyah beyazlı takımda seçim çalışmaları devam ediyor. Peki, Erdal Torunoğulları kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Erdal Torunoğulları, 21 Nisan 1964'te Kars'ta 8 çocuklu bir ailede doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite öğrenimini Ankara ve Gaziantep'te ODTÜ'de devam ettirdi. ODTÜ Gıda Mühendisliği üçüncü sınıfta okurken 1988'te Hollanda'ya yerleşerek bu ülkede ticaret hayatına atıldı..

Torunoğulları, Fikret Orman yönetimlerinde de görev alarak özellikle transferle ilgili eylemlerde bulundu.