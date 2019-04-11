Erdal Torunoğulları: Ahmet Nur Çebi başkan olabilir

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Torunoğlulları, "Seçim için zamanımız var. Bakacağız. Ahmet Nur Çebi son derece etkili ve güçlü bir isim. Ben aday olması gerektiğine inanıyorum. Son kararı kendisi verecek. Ahmet bey kazanabilir, sadece tepki oyları değil, kendi gücüyle bu seçimi kazanabilir. Biz Beşiktaş'ın içeresinde bulunduğu sorunları çözmek adına bir plana sahibiz. Ve bu sorunları başarıyla çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Ahmet Nur Çebi aday olur ve beni listesinde görmek isterse, tabii ki yerimizi alırız. Kararı kendisi verecek" dedi.

MONACO, OĞUZHAN İÇİN 16 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Torunoğulları, "Zorunluluktan dolayı belki şans buldular, ama olması gereken buydu. Dorukhan'a mutlâka Avrupa'nın çok önemli kulüplerinden ilgi var. Güven'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Bir Alman gibi yaşarsa Avrupa'nın birinci sınıf takımlarına gider. Oğuzhan Özyakup'un yeteneği tartışılmaz. Çok özel bir yetenek. Ben de Hollanda'da yaşadığım için kendisini çok iyi tanıyorum. Hollanda'da doğdu büyüdü. Mutlaka atlatacaktır bu süreci. Destek vermek gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Yurtdışında yetişmiş Türk oyuncuları anlamak için yurtdışından mentör getirmek gerekir. Farklı kültürden geliyor, iki kültür arasında sıkışıyorlar; o yüzden desteğe ihtiyaçları var. Görevde olsam, Oğuzhan'ın kalmasını sağlardım. Monaco, Oğuzhan için Beşiktaş'a 16 milyon Euro teklif etti. 2014'te resmi teklifi verdiler. Ama o dönemde ben koptum, transfer olmadı" şeklinde konuştu.

YERLİ OLSUN, OLMUYORSA MUTLAKA ALMAN OLSUN

Erdal Torunoğulları, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" şeklinde soruya ise "Yerli hoca olması gerekiyor. Şayet olmazsa Alman bir teknik direktör olmalı. Almanlar bizi daha iyi anlayabilirler. Daha önce gelen Almanların başarıları da ortada. O yüzden yerli olmazsa bir Alman teknik direktörü tercih ederim.