Erdal Gündüz: 'Bursaspor maçını kazanacağız'

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 33. haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligi ilk 5’te tamamlama hedefinin devam ettiğini ve bu hedef doğrultusunda mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Gündüz, "İnşallah hafta sonu konuk edeceğimiz Bursaspor karşılaşmasıyla bu hedefimize ulaşacağız. Bursaspor maçını kazanarak, ilk 5 hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bursaspor maçını kazanacağız. Antalyaspor maçı bir kazaydı, takım 10 kişi kalınca sonuca da yansıdı. Aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Bursaspor maçının hedefe ulaşılması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasın, stada gelerek takımı desteklesinler. Ligin son maçından taraftarımızın desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA