TFF Başkanlığı adaylığı döneminde ismini duyurduktan sonra futbol dünyasının tanıdığı simalardan biri haline gelen Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu'na sorduğu sorularla yine gündemde. İşte Nihat Özdemir'in istifası ile gündeme gelenleri değerlendirdiği yazısı...

Değerli Spor Kamuoyunun Dikkatine,

TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in istifası ile ortaya atılan iddialar Türk Futbolunun getirildiği durumu maalesef gözler önüne sermektedir.

Futbol konusunda iddiası ve idealleri olan her Türk vatandaşı gibi biz de olan bitenden rahatsızlık duyuyor ve endişe ile izliyoruz. Burada bizi diğerlerinden ayıran önemli fark bu durumu 2013 ten bu yana söylüyor olmamızdır.

Her zaman şunu verilerle ortaya koyduk ki “Türk Futbolu çok kötü yönetiliyor”. Halbuki yaşanan sorunlar ve çözümleri açık ve basit iken bu sorunlar arap saçına döndürülmüş ve düzeltilmesi neredeyse imkânsız hale getirilmiştir.

Bu süreçte konuşması gerekenler susmakta olduğuna şahit olmaktayız. Ancak eski hakem ve yorumcu Sayın Erman Toroğlu’nun cesurca açıklamaları ve konuşulamayanları açık yüreklilikle söylemesi takdire şayandır.

TFF öyle bir durumda bırakıldı ki; yayıncı kuruluşu belli olmayan, hakem konusunda alınan tuhaf kararları dünyanın her yerinden ibretle izlenen, finansal fairplay konusunda hiçbir kararın uygulanmadığı ve sezon sonu ortaya çıkacak finansal çözümsüzlüklerden dolayı bir çok kulübümüzün Avrupa’da maça çıkamayacağı cezalara neden olacak durumlar ortadayken; birlikte yola çıkılmamış da sonradan ortaya çıkmış gibi zaten var olan sorunları yeni keşfederek onları bahane edip ceketi alıp gitmek TFF Başkanına yakışır bir hareket değildir.

TFF Başkanının en büyük sorumluluğu yönettiği kurumu şeffaf bir şekilde yönetmeli ve varsa sorunlar daha başında kamuoyuyla paylaşarak önlemini almalıydı. Elbette sorumluluk alırken liyakatli kişilerle yola çıkması gerekirdi…

Bunun dışında elbette Türk Futbolu birkaç kişiye bırakılacak kadar basit bir organizasyon değildir. Türk futbolu Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden en sosyal kurumlardan birisidir. Bunu liyakatiyle yapmak da ayrı bir milli duruş gerektirir.

Yıllardır sorunları çözmeden siyasetten çözüm beklenerek batırılmış bir kurumun tek sorumlusu Türk Futbolunu yönetenlerden başkası değildir.

Şimdi yapılması gereken tüm bu gerçeklerle yüzleşerek yol haritası ortaya konmalıdır. Peki bunu kim yapacak?

Bizim yıllardır söyleyegeldiğimiz; “futbolun günah zincirlerine bulaşmış hiçbir kimse bu sorunları çözemez” iddiamızı aynen devam ettiriyoruz. Muhtemeldir ki Sayın Erman Toroğlu’nun da söylediği, ortaya saçılması muhtemel bazı şeyleri kastediyor. Bu şekilde futbol yönetilemezdi. Bu da ortaya çıkmış oldu.

Bu kadar karanlık bir senaryo içinde çıkıp birisinin “Ben TFF Başkanlığına adayım” demesi beklenemez. Elbette biz de “bu anlayış ve fikirle birlikte” ortaya çıkan durumda duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmeyi görev addediyoruz. Zaten bizimle iletişim kuran devlet yöneticilerine de bu bağlamda bildiklerimizi ve çözüm önerilerimizi anlattık, anlatmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.