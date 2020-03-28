Erdal Alkış'ın mektubu şu şekilde:





Sayın Dr. Fahrettin Koca

T.C. Sağlık Bakanı

Sayın Bakanım,

USA Arizona Üniversitesi 2009 yılında “ZEOLİT KLİNOPTİLOLİT” in SARS VE CORONA Virüslerine karşı etkisini araştırmak için bir çalışma yapmış ve bunu kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2009 yılında yapılan bu çalışmanın odağının CORONA ve benzer virüsler olduğu açıkça vurgulanmıştır.

Bu çalışma Prf. Kelly Bright, E. Sicairas Ruelas, Ptricia M. Gundy ve Prf. Charles Gerba imzası ile birçok bilimsel makalede yayınlanmıştır. Aynı zamanda başka araştırmalara da kaynak olmuştur.

Aynı zamanda Zeolit Klinoptilolit’in 1985-2015 arasında Almanya, Çek, Hırvatistan, Polonya vs. gibi üniversitelerde Sars, Corona vs gibi virüsler dışında kadmiyum, cıva gibi ağır metallerin yanı sıra toksin, zararlı mantar ve bakterilere karşı etkisi de araştırılmış ve yapılan yüzlerce çalışmalar literatür olarak bilim dünyasına kazandırılmıştır. Bunlar www.zeodmz.com web sitesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Sayın Bakanım, Zeolit Klinoptilolit’in İnsan sağlığı için kullanılmasında (1-2 MİKRON) MİKRONİZE EDİLMESİ gerekmektedir. Bu bağlamda bunu ürün olarak kurgulayarak dünyaya kazandıran Hırvat asıllı bilim insanı Tihomir Lelas’ın bilimsel çalışmalarını ürün halinde üreten ve dünyaya satan tek firmayız. Bunu Türk markası ve patenti ile dünyaya arz ettik.

Sayın Bakanım, Ürünümüz yukarıda arz edildiği gibi bir etkenliği olması hasebiyle “İNSAN BAĞIŞIKLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ” konusunda çok ciddi faydalar sağlamaktadır. Sayın CUMHURBAŞKANIMIZIN dün başlatmış olduğu seferberlik nedeniyle “bu olayların yatışmasına kadar aslında satışını tüm dünyada durduğumuz halde” sorumluluk duygusu içinde hareket etmek gerektiği kanaatiyle; Corona virüsüne yakalanan ve evinde tedavisi ve karantinası devam eden imkânı kısıtlı 65 yaştan küçük hastalara ÜCRETSİZ OLARAK vermek istiyoruz. Bunlar, bizden talep edenler ve/veya sizin aracılığınızla gelen hastalar olabilir.

Bu ürün hiçbir yan etkisi olmayan bir takviye gıda statüsündedir. Bu şekilde hastalara bir umut ışığı ve moral olmayı arzu etmekteyiz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Erdal Alkış