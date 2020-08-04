Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığı sonrası Türk futboluna öneriler getiren zaman zaman sivri çıkışlarıyla dikkat çeken bir spor insanı. İşadamı olmasının yanı sıra Türk futbolunun politikalarıyla ilgili çözümler arayan ve TFF yönetimlerine zaman zaman muhalefe eden Erdal Alkış, federasyonun Süper Lig'deki takım sayısıyla ilgili uzun bir metin hazırlayarak sorular yöneltti. Peki Erdal Alkış kimdir, nereli, mesleği ne? Bu içeriğin devamında bu soruların yanıtlarını bulabileceksiniz.

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri’de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı “İlk 45 Gün” adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkıs çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.