Son dakika haberi. Coronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarıyla gündemde olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika açıklaması geldi. Habertürk'e konuşan Ovalı, "Bu süreç çıktığında böyle bir pandeminin her zaman ülkenin başına geleceğini düşünen insanlar olarak her zaman hazırız. 2008'de Genelkurmay'a bir rapor sunmuştuk ve böyle bir pandemi karşısında ne yapacağımızı hazırlamıştık. 15 Mart'ta pandemi ile ilgili bir bilgilendirme yaptık. Bakanlığa acil bilgilendirme yaptık. Bir biyolojik etken toplum sağlığına etkilemeye başlarsa elinizde kullandığınız silah hep geçerli olacak. Birincisi bağışık insanların plazmasının kullanılması. İkincisi aşının geliştirilmesi. Böylece hastalığın kötü sonuçları engellenebilir" dedi.

Sosyal medya paylaşımıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Prof. Dr. Ovalı, "Ben hiçbir şekilde kendimi hatalı görmüyorum. Çok etkili olduğunu düşündüğümüz bir tedaviyle karşı karşıyayız. Yanılabilirim o yüzden diyorum ki test edelim. Eğer doğruysa hastaların bir kısmının hayatını kurtarabileceksem ne yapabilirim başka" diye konuştu.

Ercüment Ovalı coronavirüs aşısını buldu mu?

Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse ağustosta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" dedi.Türkiye'de 40 yıl sonra üretilmiş bir aşının test aşamasına geleceğini söyleyen Ovalı, "Özellikle belirtmek istiyorum 'Ben aşıyı buldum' demiyorum, ürettik" ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı kimdir?

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırıklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.



