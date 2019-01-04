Erciyes’teki kar voleyboluna 9 ülkeden 60 sporcu

Erciyes Kayak Merkezi, 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu karşılaşmalarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası Voleybol Konfederasyonu tarafından 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2. etap karşılaşmalarına 9 ülkeden 60 sporcu katılacak.

İlk turu Moskova’da yapılan etkinliğe; İtalya, Polonya, İsviçre, Rusya, Romanya, Çekya, Slovakya, Kosova ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 60 sporcu katılacak. 17 erkek, 13 kadın takımı olmak üzere 30 takımın mücadelece edeceği müsabakalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek.