Erciyes’teki kar voleyboluna 9 ülkeden 60 sporcu

Erciyes Kayak Merkezi, 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu karşılaşmalarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

04 Ocak 2019, Cuma 06:20
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Erciyes’teki kar voleyboluna 9 ülkeden 60 sporcu

Erciyes Kayak Merkezi, 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu karşılaşmalarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Uluslararası Voleybol Konfederasyonu tarafından 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2. etap karşılaşmalarına 9 ülkeden 60 sporcu katılacak.

İlk turu Moskova’da yapılan etkinliğe; İtalya, Polonya, İsviçre, Rusya, Romanya, Çekya, Slovakya, Kosova ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 60 sporcu katılacak. 17 erkek, 13 kadın takımı olmak üzere 30 takımın mücadelece edeceği müsabakalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek.

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