Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasında dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes’te 2022 yılında da birçok yol ve dağ bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

23 Temmuz ve 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. destekleri ile yapılacak.

Bisiklet yarışlarına Türkiye başka olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılacak. Erciyes'teki müsabakalarda yaklaşık 20 ülkeden bin profesyonel sporcu ter dökecek. Usta bisikletçiler toplamda bin kilometre uzunluğunda parkurda pedal çevirecek.

7 yol bisikleti ve 4 dağ bisikleti olmak üzere 11 uluslararası bisiklet yarışı Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den, Tomarza'ya Yahyalı'dan Bünya’na Yeşilhisar'dan Erciyes'e, Kapadokya’ya kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek. Dağ bisikleti yarışları ise 2 bin 200 metrede Erciyes Bike Park parkurlarında yapılacak.

Yarışlar, 23-24 Temmuz tarihlerinde Grand Prix Erciyes ve Grand Prix Kayseri etapları ile start alacak. Bisikletçiler, 141 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda Kayseri Bilim Merkezi önünden başlayıp Bünyan ve Sarıoğlan’ı aşarak Kayseri Bilim Merkezi önündeki finiş noktasına ulaşacak. 131 km uzunluğundaki GP Kayseri etabı ise Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da bulunan bitiş noktasında nihayetlenecek.

Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak son 10 yılda Erciyes’e yapmış olduğumuz bisiklet yatırımlarının meyvelerini çok ciddi oranda görmeye başladık. Artık uluslararası bisiklet takımlarının Uzak Doğu’dan, Latin Amerika’dan, Avrupa Kıtası’ndan, Kafkaslardan ve Orta Doğu’dan yani dünyanın dört bir tarafından Erciyes’e gelip hem yüksek irtifa kampı yapıp hem de akabinde uluslararası bisiklet yarışlarına katılarak bu güzel sportif faaliyetleri taçlandırmaları yolunda önemli başarılar elde ettik. Bu yıl yine Erciyes’te geleneksel olduğu üzere 7 yol, 4 dağ bisikleti yarışı olmak üzere toplamda 11 uluslararası müsabaka gerçekleşecek. Tabi ki Erciyes A.Ş. ev sahibi olarak bu işin içerisinde yoğun olarak bulunuyor ama Kayseri Büyükşehir Belediye’miz bütün organizasyonu üstlenmiş vaziyette. Spor A.Ş., Kaytur, Ulaşım A.Ş. Oran Kalkınma Ajansı’mız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bu işe önemli derecede sahip çıkıyorlar. Bu sportif faaliyetler dağdaki otellerimize, işletmelerimize, şehrimize, tanıtım, pazarlama, markalaşma ve ekonomik açıdan çok ciddi katkılar sağlıyor. Şehir olarak böylesine önemli uluslararası yarışmalara imza atmak bize gurur veriyor” dedi.

Yarış takvimi ise şu şekilde:

23 Temmuz - 21 Ağustos Yol Bisiklet Yarışları

23 Temmuz 2022 Grand Prix Erciyes

31 Temmuz 2022 Grand Prix Yahyalı

4 Ağustos 2022 Grand Prix Velo Erciyes

19 Ağustos 2022 Grand Prix Kapuzbaşı

20 Ağustos 2022 Grand Prix Develi

21 Ağustos 2022 Grand Prix Cappadocia

17 - 25 Eylül Dağ Bisikleti Yarışları

17 Eylül 2022 Kayseri MTB Cup

18 Eylül 2022 Erciyes MTB Cup

24 Eylül 2022 Mınature Capp. MTB Cup

25 Eylül 2022 Soğanlı MTB Cup

İHA