Erciyes’te kar voleybolu

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Kayseri’de bugün başlayacak Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenecek organizasyona Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’den 27 takım mücadele edecek.

11 Ocak 2019, Cuma 06:01
- A +
Erciyes’te kar voleybolu

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Kayseri’de bugün başlayacak Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenecek organizasyona Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’den 27 takım mücadele edecek.

Üst üste 3. kez Kar Voleybolu Avrupa Turu’na ev sahipliği yapacak olan Erciyes’teki etap, bu yıl ilk kez 3x3 formatında oynanacak. Türkiye, erkeklerde 6, kadınlarda 5 takım olmak üzere 11 takım ile mücadele edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.