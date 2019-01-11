Erciyes’te kar voleybolu

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Kayseri’de bugün başlayacak Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenecek organizasyona Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’den 27 takım mücadele edecek.

Üst üste 3. kez Kar Voleybolu Avrupa Turu’na ev sahipliği yapacak olan Erciyes’teki etap, bu yıl ilk kez 3x3 formatında oynanacak. Türkiye, erkeklerde 6, kadınlarda 5 takım olmak üzere 11 takım ile mücadele edecek.