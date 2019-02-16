Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Erciyes'te eksi 6 derecede kar havuzuna atladılar

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeşitli kostümler giyen yarışmacılar, hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu kar pistinde suyla dolu havuza atlayarak jüriden puan toplamaya çalıştılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 30 takım yarıştı. Katılımcılar, kendine has eğlenceli kostümlerle kar pistinde kayarak, eksi 6 derece havada suyla dolu havuza atlayış gerçekleştirdiler.

Birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde ederken, yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

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