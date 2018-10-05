Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası’nda, ikinci gün maçında Galatasaray, İzmit Belediyespor’u 63-59 yendi.

Kadınlar Erciyes Kupası - Galatasaray: 63 - İzmit Belediyespor: 59

Salon: Kadir Has

Hakemler: Nihat Çetin, Anıl Veziroğlu, Salih Serkan Koçak

Galatasaray: Eda Şahin 5, Alperi Onar 6, Sinem Ataş 2, İrem Naz Topuz 14, İnci Güçlü 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Grigalauskyte 11, Macaulay 8, Sude Yılmaz, Jefferson 9

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 1, Ferda Yıldız 8, White 4, Mosby 14, Marina Baş 19, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 6, Ceyda Sinan 5

1. Periyot: 18-14

Devre: 34-29

3. Periyot: 52-41