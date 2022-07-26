Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi

Erciyes Cup’a Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor , Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler ile Yeni Malatyaspor katıldı. Turnuva boyunca galibiyet 3, beraberlik 1 puan ve atılan her gol 1 puan olarak belirlendi.

MKE Ankaragücü turnuvada 2 beraberlik 1 galibiyet elde ederken 8 gol kaydetti. Ankaragücü turnuvayı 13 puanla birinci olarak tamamlarken, Alanyaspor 9 puanla ikinci, Kayserispor 8 puanla üçüncü, Amed SF 5 puanla dördüncü oldu. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği turnuvayı puansız tamamladı.

KAYSERİ (DHA)



