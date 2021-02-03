Türk futbolundan bugüne dek pek çok başarılı isim geçmiştir. Ayrıca bir gün adından sıklıkla söz ettirecek genç yetenekler de yetişmeye devam etmektedir. Bu genç yeteneklerden biri de Erce Kardeşler'dir.

Erce Kardeşler nereli ve kaç yaşında?

Erce Kardeşler, 14 Mart 1994 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olan bir Türk kalecidir. 2021 Ocak ayı itibariyle 26 yaşında bulunmaktadır. 186 cm boyundaki Erce Kardeşler, 2005 senesinde Bursaspor altyapısında başladığı futbol kariyerini bugün Trabzonspor kadrosunda sürdürmektedir. Türkiye genç milli takımlarında da görev almış olan genç kalecinin menajerlik görevini Foot & Ball firması üstlenmektedir.

Erce Kardeşler hangi takımlarda oynadı?

Erce Kardeşler bugüne dek 2 altyapı, 3 profesyonel olmak üzere toplamda 5 takımda futbol oynamıştır. Bugün aktif futbolculuk kariyerini Trabzonspor forması ile sürdürmektedir. Erce Kardeşler'im bugüne kadar forma giymiş olduğu takımları ve tarihleri şu şekilde listeleyebiliriz:

08/09 sezonu - 9 Ekim 2008'de Bursaspor altyapısından bedelsiz olarak Çanakkale Dardanel altyapısına transfer olmuştur.

09/10 sezonu - 24 Ağustos 2009'da Çanakkale Dardanel altyapısından bedelsiz olarak Bursaspor U16 takımına transfer olmuştur.

10/11 sezonu - 1 Temmuz 2010 tarihinde Bursaspor U17 takımına yükselmiştir.

11/12 sezonu - 1 Temmuz 2011 tarihinde Bursaspor U18 takımına yükselmiştir.

12/13 sezonu - 15 Ağustos 2012 tarihinde Bursaspor U18 takımından bedelsiz olarak Yeşil Bursa takımına transfer olmuştur.

13/14 sezonu - 1 Temmuz tarihinde Yeşil Bursa'dan Altınordu'ya transfer olmuştur. Bu transferin bedeli bilinmemektedir.

13/14 sezonu - 16 Ocak 2014 tarihinde Altınordu'dan bedelsiz olarak Aliağa FK'ya transfer olmuştur.

14/15 sezonu - 28 Ağustos 2015 tarihinde Aliağa FK'dan bedelsiz olarak Altınordu U21 takımına transfer olmuştur.

14/15 sezonu - 2 Şubat 2015 tarihinde Altınordu U21 takımından Altınordu A takımına yükselmiştir.

19/20 sezonu - 19 Temmuz 2009'da 390 bin Euro transfer bedeliyle Trabzonspor kulübüne transfer olmuştur. Hala bu takımda forma giymektedir.

Erce Kardeşler'in yıllara göre piyasa değeri değişiklikleri

16 Ocak 2014 - Aliağa FK - 25 bin Euro

28 Ağustos 2014 - Altınordu U21 - 25 bin Euro

2 Şubat 2015 - Altınordu - 25 bin Euro

19 Temmuz 2019 - Trabzonspor - 500 bin Euro

Erce Kardeşler 2021 yılında hangi takımda oynuyor?

Erce Kardeşler 2005 yılında kalecilik serüvenini bugün Trabzonspor formasıyla devam ettirmektedir. Erce Kardeşler Trabzonspor ile 19 Temmuz 2019'da sözleşme imzalamıştır ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Erce Kardeşler Trabzonspor formasıyla yalnızca bir maça çıkmıştır ve bu maçta da 1 gol yemiştir.

Futbolcunun kariyerinde en çok maça çıktığı takım Altınordu'dur. Erce Kardeşler Altınordu forması ile 2 Türkiye Kupası, 2 de hazırlık maçı olmak üzere toplamda 100 maça çıkmıştır. Erce Kardeşler Altınordu'da 18/19 sezonunda çıktığı 34 maçta toplam 34 gol yemiştir. Ayrıca bu maçların 13 tanesinde kalesini gole kapatmıştır.

Erce Kardeşler'in maaşı ne kadar?

Erce Kardeşler Trabzonspor kulübünden 3 yıl için toplamda 5 milyon 475 bin Lira garanti maaş ödemektedir. Bu rakam yıllara göre şu şekilde planlanmıştır:

2019 - 2010 sezonu için: 1 milyon 575 bin Lira

2020 - 2021 sezonu için: 1 milyon 825 bin Lira

2021 - 2022 sezonu için: 2 milyon 75 bin Lira

Aynı zamanda Erce Kardeşler'in Trabzonspor kulübü ile +1 yıl opsiyonlu anlaşması bulunmaktadır. Eğer Trabzonspor bu opsiyonu kullanmak isterse, bu 1 yıl için Erce Kardeşler'e 2 milyon 250 bin Lira maaş ödeyecektir.