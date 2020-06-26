Erce Kardeşler göreve hazır

Uğurcan Çakır’ın sakatlığında gözler Erce Kardeşler’de...Alanya maçında kasığından sakatlanan ve ikinci yarıda oyundan çıkan Uğurcan’ın tedbir amaçlı olarak Ankaragücü mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Erce de son Alanya karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlar ile her zaman göreve hazır olduğunun sinyallerini vermişti. Antrenmanlarda oldukça motive olan Erce’nin hedefi, Uğurcan’ın yokluğunu aratmamak. Hüseyin Çimşir, savunma tandeminde ise Da Costa ile Campi’yi oynatmayı planlıyor.