Erce Kardeşler: Forma için buradayım

Bordo-Mavililer’in, 1. Lig ekibi Altınordu’dan transfer ettiği Erce Kardeşler, Avusturya kampında iddialı açıklamalarda bulundu. Kısa sürede uyum sürecini atlatan 25 yaşındaki kaleci, “Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Saki uzun yıllardır beraber oynuyormuşuz gibi davrandılar. Burası mazisi ile çok büyük bir kulüp. Bizler de geleceğe bu büyüklüğe yakışır bir takım bırakmak için terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

‘İnancımız sonsuz’

Trabzonspor’da gerçekten aile ortamının olduğunu ifade eden başarılı file bekçisi, “Aile ortamı gibi olan takımda olmaktan çok mutluyum. Başarının yolu da aile olabilmekten geçiyor. Böyle bir ortamda bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok iyi bir kamp dönemi geçiyiroyuz. Umarım sezon sonunda bunun karşılığını en iyi sonuçlarla alırız. Bu konuda hem benim hem de arkadaşlarımın inancı sonsuz” diye konuştu.