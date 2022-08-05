Ercan Osmani, A Erkek Milli Takım kadrosuna dahil edildi

FIBA’nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek olan Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Ay-yıldızlılarımızın aday kadrosunda yer alacak.

4 Ağustos 1998 yılında Arnavutluk’ta doğan Ercan Osmani 2013 yılında Bandırma Spor Kulübü altyapısında basketbol oynamaya başladı. 2020 yılında Bandırma Basketbol Kulübü’nün faaliyetlerine son vermesi nedeniyle Osmani, Beşiktaş Basketbol takımıyla Basketbol Süper Ligi’nde ve FIBA Şampiyonlar liginde kariyerine devam etmişti.