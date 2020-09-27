Ercan Kahyaoğlu: Mücadeleci oyunu skorla süsledik

TFF 1. Lig’in 3. haftasında oynanan Ege derbisinde Akhisarspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bu gece oynadıkları güzel oyunu golle süsleyerek 3 puanı aldıklarını belirten Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “İlk haftadan beri gol sıkıntımız vardı. Onu da bu gece bir şekilde giderdik diye düşünüyorum. Bizim takımımız, tecrübeli kadronun içinde yeni genç arkadaşların da bulunduğu bir kadro. Bizi gelecek için umutlandıran bir kadro. Mücadeleci oyunu skorla süsledik. Bizim için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi neticeler alacağımızı düşünüyoruz” dedi.