Ercan Kahyaoğlu: Kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında oyuna iyi başladık. İstediğimiz gibi gidiyordu. Bir ara bocalar gibi olduk, birçok pozisyon verdik. Kenardan müdahalelerle normale döndü, oyun oynamaya başladık. İki takım da oyun oynamaya çalışıyordu. Devreyi 0-0 berabere kapatınca içeride de gerekli uyarıları yaptık. İkinci devreye iyi başladık. Bizim lehimize de skor gelişti. Şu anda yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.