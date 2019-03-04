Ercan Kahyaoğlu: Her şey bitmedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Akhisarspor'un teknik direktörü Ercan Kahyaoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019, Pazartesi 22:19
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Ercan Kahyaoğlu: Her şey bitmedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak ligde kalma yolunda çok büyük bir adım attı. Akigolar'ın teknik direktörü Ercan Kahyaoğlu, karşılaşma sonrası şu açıklamalarda bulundu; "Kendi kalemize attığımız gol takımımızı olumsuz etkilemedi. Bu bize olumlu etki etti, oyuna giren oyuncularımız da olumlu katkı verdiler. Bu takımın çok şey yapabileceğini gösterdik. Henüz her şey bitmedi. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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