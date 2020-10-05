Ercan Kahyaoğlu: Düşünmediğimiz bir sonuç oldu

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor'a konuk olan Akhisarspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, maçtan önce kurguladıkları oyunu sahada oynadıklarını dile getirdi.

Takımın ilk yarı iyi oynadığını ancak bulduğu pozisyonları değerlendiremediğini ifade eden Kahyaoğlu, şunları kaydetti:

"Pozisyonları değerlendiremeyince sıkıntıya düşüyorsunuz. Takımın motivasyon olarak da düşmesine neden oluyor. Sonuçta futbol oynuyorsunuz gol atamanız lazım. Yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım, atamazsak bu şekilde sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Düşünmediğimiz bir sonuç oldu, buradan en az 1 puan almayı planlıyorduk, üzgünüz."