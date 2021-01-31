Ercan Çakıroğlu: Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz

Judo Kadın Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını Edirne’de sürdürüyor. İsrail’in Tel Aviv şehrinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları için çalışmalarına hız veren milli takımda 24 sporcu bulunuyor. Kadın milli takımının Edirne’de sürdüreceği antrenmanlara ayrıca Azerbaycan ve Bulgaristan’dan da judocular katılacak.

Olimpik Judo Kadın Milli Takım Başantrenörü Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne’de başarılı bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pandemi nedeniyle sporcuların uzun bir süre evde kaldıklarını ve bu süreçte yaptıkları antrenmanlarla formlarını korumaya çalıştıklarını anlatan Çakıroğlu, müsabaka takvimlerinin açıklanmasıyla, çeşitli kamplara katılarak sporcuların formlarını yükselttiklerini söyledi.

İyi ve yeni bir ekip olduklarını, ekibin içerisinde çok başarılı sporcuların bulunduğunu vurgulayan Çakıroğlu, "Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Müsabaka takviminin açıklanmasıyla sporcularımız çalışmalarına hız verdi. Şu anda formları gayet iyi. Kampta Tokyo Olimpiyatları’na katılacak 2 sporcumuz da bulunuyor. Bunun yanında çeşitli müsabakalarda şampiyon olan sporcularımız var. Sporcularımızın form durumu her geçen gün yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Ercan Çakıroğlu, Grand Slam müsabakalarında sporcularından madalyalar beklediğini sözlerine ekledi.