TFF 3. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Erbaaspor deplasmanına çıkan Kocaelispor, Talha Mayhoş ve takımın genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar’ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Körfez ekibi, böylece bitime 6 hafta kala Belediye Derince’nin 12 puan önünde, zirvede yer aldı.
STAT: Erbaa İlçe
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Selim Şenöz, Deniz Demirel
ERBAASPOR: Taylan 6, Mehmet 6, Fırat 6, Mehmet 6, Arif 6, Mehmet 5, (Dk.76 Reha ?), Barış 6, (Dk.85 Hüseyin ?), Bilal 6, Ömer 5, (Dk.46 Oğuzhan 5), Rıdvan 5, Yusuf 6
KOCAELİSPOR: Ercüment 7, Erdin 6, Kemal 6, Semih 7, Taha 6, Serdar 6, Sefa 6, Talha 7, (Dk.81 Murat ?), Yakup 7, Burak 7, (Dk.62 Gökdeniz 8), Ali Han 7, (Dk.90 Cihad ?)
GOLLER: Talha Mayhoş (Dk.26), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.90) (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Bilal, Ömür, Rıdvan (Bandırma), Semih, Yakup (Kocaeli)