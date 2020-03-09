Erbaaspor'u deviren Kocaelispor'dan dev adım!

TFF 3. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Erbaaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kocaelispor, bitime 6 hafta kala Belediye Derince’nin 12 puan önünde, zirvede yer aldı.

09 Mart 2020, Pazartesi 02:42 Son Güncelleme:
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Erbaaspor'u deviren Kocaelispor'dan dev adım!

TFF 3. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Erbaaspor deplasmanına çıkan Kocaelispor, Talha Mayhoş ve takımın genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar’ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Körfez ekibi, böylece bitime 6 hafta kala Belediye Derince’nin 12 puan önünde, zirvede yer aldı.

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Selim Şenöz, Deniz Demirel

ERBAASPOR: Taylan 6, Mehmet 6, Fırat 6, Mehmet 6, Arif 6, Mehmet 5, (Dk.76 Reha ?), Barış 6, (Dk.85 Hüseyin ?), Bilal 6, Ömer 5, (Dk.46 Oğuzhan 5), Rıdvan 5, Yusuf 6

KOCAELİSPOR: Ercüment 7, Erdin 6, Kemal 6, Semih 7, Taha 6, Serdar 6, Sefa 6, Talha 7, (Dk.81 Murat ?), Yakup 7, Burak 7, (Dk.62 Gökdeniz 8), Ali Han 7, (Dk.90 Cihad ?)

GOLLER: Talha Mayhoş (Dk.26), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.90) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Bilal, Ömür, Rıdvan (Bandırma), Semih, Yakup (Kocaeli)

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