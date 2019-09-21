Erbaaspor - Karşıyaka: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etti.
26'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde Oğuzhan'ın pasıyla buluşan İsmail'in vuruşu Cenk'e çarpıp filelerle buluştu: 1-0.
65'inci dakikada sol taraftan korner kullanan İsmail Baydil'in ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Berat'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma Erbaaspor'un 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Selim Konukçu (xx), Sinan Ertinğü (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx)- Murat (xx) (Dk.73 Aykut x), İsmail Bulut (xxx), İsmail Baydil (xxx), Emir (xx), Yağız (xx), Berat (xxx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 60 Gürkan x), Mükail (xxx) (Dk.81 Serkan)
KARŞIYAKA: Erdoğan (x)- Cenk (xx), Mustafa (xx) (Dk.80 Görkem x), Arif (x) (Dk.78 Batuhan x), Doğukan (xx), Hakan (xx), Mustafa (xx), Metin (xx), Anıl (xx), Özgür (xx), Muhammet (x) (Dk. 51 Harun x)
GOLLER: Dk.26 İsmail Bulut, Dk.65 Berat (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Cenk, Harun, Görkem (Karşıyaka)- Rıdvan, İsmail Bulut, Mehmet, Mükail, Gürkan (Erbaaspor)
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)