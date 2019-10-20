Erbaaspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 1-2

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 2-1 mağlup oldu.

20 Ekim 2019, Pazar 19:36
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Erbaaspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 1-2

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 2-1 mağlup oldu.

77’nci dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında Sinan’ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Alper’in vuruşu ağlarla buluştu.: 0-1 88’inci dakikada ceza yayı çizgisinde serbest vuruş kazanan Erbaaspor’da serbest vuruşu kullanan Ali’nin şutu filelerle buluştu: 1-1

90+3’üncü dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahası içinde

90+Efe’nin pasıyla buluşan Eray’ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma Esenler Erokspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Azad İlhan (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 Ali x), Mehmet Tatlı (xx), Ömer (xx), Yağız (xx) (Dk. 85 Aykut ), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Serkan (xx) (Dk. 74 Hasan x), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xx), Mükail (xx)

ESENLER EROKSPOR: Özgür (xx), Sinan (xx), Efe (xx), Abdurrahman (xx) (Dk 90+4 Orhan ), Alper (xx), Şahin (xx), Berkay (xx), Erhan (xx), Gökcan (xx), Melih (xx), Halil (xx) (Dk. 87 Eray x)

GOLLER: Dk. 77 Alper, Dk. 90+4 Eray (Esenler Erokspor) – Dk. 88 Ali (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Ömer, Yağız, Hasan (Erbaaspor) – Erhan, Sinan, Efe (Esenler Erokspor) 

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