Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Eray Karakoç, Kuzey Makedonya'nın GRK Ohrid takımına transfer oldu. 2001 yılında Bolu'da doğan milli hentbolcu Eray Karakoç, Bolu Seben Spor'dan transfer olduğu ve iki sezon forma giydiği Trabzon Büyükşehir'de ligin ilk yarısında 11 maçta 30 gol kaydetti. Orta oyun kurucu mevkisinde oynayan Orta oyun kurucu mevkisinde oynayan Eray Karakoç, A Milli Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve 5. İslami Dayanışma oyunlarında ikinci olan kadrosunda yer aldı.

Milli hentbolcu Halil İbrahim Öztürk'ün de forma giydiği GRK Ohrid takımı iki gruplu ligin ilk aşamasını 4. sırada tamamlayarak, 12 Şubat'ta oynanmaya başlanacak 8 takımlı play-off grubunda mücadele edecek. (DHA)