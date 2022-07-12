Eray Cömert kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş transfer için devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , savunma hattını Türk bir stoper ile güçlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar, daha önce de temasa geçtiği Eray Cömert'i bu kez kadrosuna katmak istiyor. Peki Eray Cömert kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor, nereli?

Eray Cömert kimdir?

1998 yılının Şubat ayında İsviçre’nin Rheinfelden şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel takımı alt yapısında başlamıştır.

2016 sezonunda Basel A Takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ardından 2017 sezonunda FC Lugano takımında bir sezon kiralık olarak forma giymiştir. Ardından bir sezon da FC Sion takımı formasını kiralık olarak giyen Eray Cömert 2018 tarihinde tekrar Basel A Takım kadrosuna dahil olmuştur.

Stoper mevkiinde top koşturmaktadır. Hava topları ve birebirde başarılı adama adama oyunu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Ancak zaman zaman uzaktan attığı şutlar ve goller ile de takımına büyük katkılar sağlamaktadır.

İSVİÇRE'Yİ TERCİH ETTİ

Valencia'ya transfer olan Eray Cömert, İsviçre Milli Takım formasını giyiyor. 2019 yılından beri İsviçre Milli takımı forması giyen Eray, geride kalan sezonun ortasında 800 bin Euro bonservis ücretiyle Basel'den Valenica'nın yolunu tutmuştu.