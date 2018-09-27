27 Eylül Perşembe İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

ARBEDAŞ BEYAZ BAYRAK AYNA YAPAR...

1.AYAK: Son yılların en verimli anne kan hatlarından biri, belki de birincisi olan Tekyıldız'ın ilk temsilcilerinden biri olan İpek Ay'ın annelik kariyerinin ilk meyvesi KING WINNER birçok 1000 ve 1200 metrelik galoplar yaparak hazırlandığı koşuda, çok erken gelişen yavrular veren ve bu anlamda 2'li jenerasyonun lider aygırı konumundaki Kaneko temsilcisi olması itibariyle bu tay değerlendirmelerimde fazlasıyla ön plana çıkıyor. Güne riskli başlangıç yapmak isteyen okurlarımız bu tayı tek yazabilirler. İlk ayaktan risk almak istemiyorum diyenler ise; Demirrıfkı, Demirgüllü ve Demirenez gibi isimlerin anne kardeşi olan Torok temsilcisi HASFIRTINA İzmir elibimizle yapmış olduğum görüşmelerde hazırlık aşaması sürecinde grubun en pişkin tayı olarak kulağımıza fısıldanan MOUNT MONET bu mesafelerin istikrarlı kısrağı Lady Tiffany'nin anne kardeşi SINDY TIFFANY bir Banknote temsilcisi olması itibariyle bugünün ihmale gelmez tayı olur. Arspet ve Sevdalinka gibi yarış kariyerleri çim pist başarılarıyla dolu isimlerin anne kardeşi olan LAST MAJASTY ve son haftaların flaş safkanı Ray Of Sunshine ile anneden kardeş olan DOKTOR CİVANIM hazırlık sürecinin büyük bölümünde birlikte çalıştığı jokeyi idaresinde start alacağı koşunun bir diğer şanslı ismi olur. Bir kulvar avantajlı POYRAZIM bu ayağı daha rahat izlemek isteyen kuponlarda yer almalıdır.

2.AYAK: Baba kan hattından biraz mesafe limitli, anne kan hattından ise tam bir uzun mesafe kağıdına sahip LIONS LOVE uzun zamandır takip ettiğimiz taylardan biri olup özellikle son yarışında artık birinciliğe bir adım daha yakın olduğunun ip uçlarını veren bir performans sergilemişti. İlgilisi kıymetli dostumuz Tekin Yürekli'de yapmış olduğumuz son görüşme de atının çok iyi durumda olduğunu ve beklenen birinciliğin bu hafta geleceğini belirtmişti. Önce pozitif ayrımcılık yaparak bol şans dileyelim, sonrasında da ilk şansı bu isme verelim. Dört aylık aranın ardından bir yarış gören BRANZINI bu safkanın en ciddi rakibi olur. Her iki safkanın da beklentilerimin gerisinde koşması halinde ANGEL OF CITY, BERKİ HATIF ve ELİPS sırasıyla devreye girer.

3.AYAK: Hep iyi koşan SON HATIRAN en ciddi takiplerini ciddi anlamda kilo vereceği koşunun en şanslı kısrağı olur. Son kum yarışını ölçü almadığım ZEMZEMKIZI grubun en istikrarlısı EVDEGÜL ve artık daha kondisyonlu YÜKSEK UÇUŞ dişilere mahsus koşunun diğer şanslı kısraklarıdır.

4.AYAK: Uzayan mesafede temposunu rakiplerine kabullendirme konusunda zorlanmayacak olan CORNELIAN çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapabilir. İzmir kumunu çok seven GALYALILAR gördüğü yarışlar sonrası YAZLALI çoğunluğunun eski günlerine dönme mücadelesi veren isimlerin mücadelesinin olmazsa olmazlarıdır. Bu ayağın sürprizini; BABA MERDAN ve NIGUEL yapar.

5.AYAK: Yarış kariyeri süresince Kraliçe Elizabeth, Kısrak, Cumhurbaşkanlığı, Fetih ve Harem koşuları gibi önemli zaferlere imza atmış Ateşin Kızı'nın yavrusu POWER BY FIRE rakiplerine göre biraz eksik işlerine rağmen üstün kan hattına olan inancımla favorimdir. Alberto, Duke Prospero ve Golden Nıght gibi isimlerle kardeş olan Çikitay'ın yavrusu MEVERICK favorinin gördüğüm en ciddi rakiptir. Dereceli hazırlıklarıyla CASTAWAY ilk deneyimlerini yaşayacak olan 2 yaşlı İngiliz taylarının mücadelesinin diğer şanslı ismidir.

6.AYAK: Uzun süren aranın ardından geri dönüşünde toparlanması çok uzun sürmeyen ARBEDAŞ son yarışında Kışlalı ve Kafadar gibi bir üst grup rakiplerini direnmesine rağmen sonlarda yaptığı güçlü ataklarına karşı koyamadığı Yol Bulan'a geçilerek ikinci kalmıştı. Bugün kağıt üzerinde Tososdağı gibi bir rakibi olsa da, startla birlikte öne düşüp temposunu belirleyeceği yarışın, aynı zamanda bitiriş derecesini de belirleyeceğine inandığım safkanı günün limanı olarak öneriyorum.

4----3-7-12-5-2-11///12-5-4-2-6///6-8-2-1///7-1-4-2-6///9-7-5///2