26 Eylül Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

İLK DENEYİM, İLK BİRİNCİLİK...

1.AYAK: Tiran ve Broken Arrow ikilisinin yarışın yükünü çeken isimler olması beklenen yarış gidişatında muhtemelen normalin üzerinde bir yarış temposu bizleri bekliyor. Olası bu tempo sprinter safkanların var olan şanslarını daha da şanslı kılacaktır. Bu etkili sprinti yapacak ilk isim ise son yarışında sert rakipler yanında start alan BIG DOLPHIN olacaktır. Benzer rakipleriyle karşılaştığı son yarışını kolay kazanan İLKNUR SULTAN yine benzer sert tempoyu bulacağı gidişatta arka arkaya ikinci birinciliğini elde edebilir. Gününde olduğu zaman bu rakipleri geçme başarısı gösterebilen ESENPOYRAZ yeni ilgilierinin start sorununu çözdükleri SAGAMİ yarışa tempo verecek isimlerin birbirlerinin tempolarını bozmak yerine, başlarda arka tarafı oyalama düşüncesine hakim olmaları halinde TİRAN ve BROKEN ARROW dahil edilerek günün ikinci ayağına geçiş yapılabilir.

2.AYAK: Koşunun Aprantilere mahsus bir koşu olması şahsen beni önce Aprantilerin performanslarına göz atmaya itiyor. Doğu illeri sınırlarını aşan bir yeteneğe sahip İsa Akyavuz idaresinde piste çıkacak olan HARZEMŞAHLI at performansının önünde binici performansıyla önceliği vereceğim safkandır. Önümüzdeki senelerde muhtemelen Ankara, Adana ve zaman zaman İstanbul arenasında boy gösterebilecek yetenekte gördüğüm bu kardeşimiz idaresinde safkan, son haftalarda yükselen ivmesi de dikkate alınarak günün alternatif bankosu olarak değerlendirmeye alınabilir. Bu kiloyu rakiplerine verebilecek güçteki SEÇKİNER ve ekürilerden GUTİ bu safkanın rakipleri olur.

3.AYAK: Bugüne kadar birçok kez start almalarına rağmen dördüncülükten öteye gidemeyen rakiplerinin yanında ilk kez piste çıkacak olmak gibi bir handikapı yaşamayacağına inandığım LAGOS çok uzun zamandır hazırlandığı ve bu denli vasatın altında rakipleri karşısında bulduğu koşuda kumaşının hakkını vererek kazanan taraf olur, günün en sağlam bankosu adayımdır.

4.AYAK. Uzayan mesafede temposunu rakiplerine kabullendirme konusunda çok daha rahat hareket edecek olan HACIVAT'tan etkili bir tempo yarışı performansı bekliyorum. Benzer mesafeli son iki yarışını kazanma başarısı gösteren CONİLEŞ uzayan mesafenin lehine olan KAÇŞERİF ve bomboş sıkletiyle DİŞİBUSEFAL bu safkanın rakipleri olur.

5.AYAK: Hızlıtay ve Demirdöven gibi kalite safkanların anne-baba bir öz kardeşi olması özelliğiyle bilinen ve bu nedenle sahaya indiği andan itibaren hem sınıf at gözüyle bakılan BATINHAN belli başlı sorunları nedeniyle bir türlü sınıfını bulamamıştı. Zaman zaman önlerde temposunu kabullendirdiği mücadelelerde sonuca ulaşmayı da başarabilen bu safkan için benzer koşullar bugün de oluşabilir. Keza yarışı koşturduğumuz zaman, ön tarafta temposunu bozabilecek bir rakibinin olmayışıyla bu safkanı birinciliğin en güçlü adayı olacağı kanaatindeyim. Aylar sonra adından söz ettiren bir yarış koşan AZADAĞA her yarış üstüne koyarak gelen KEKEÇ BEY keskin bir düşüşe geçmiş olsa da bu rakipler yanında ADAM ve iyi anlaştığı jokeyiyle DİLAVERAĞA bu ayağın diğer şanslı isimleridir.

6.AYAK: Bir kısmının maiden, diğer kısmının da sadece birer yarış kazanmış 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesinde; KÜÇÜK DİLŞAD, MECİT, BALAKBABA, CANSAHAKIRAN, HIŞMANAĞA ve KOPKAPTAR bütçemiz dahilinde ayrımsız olarak kuponlara yazacağımız isimler olmalıdır.

1-3-4-7-2-5///5----1-3///4///5-3-2-4///1-5-7-2-4///8-2-3-1-6-7