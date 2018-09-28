28 Eylül Cuma Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

ZORLU PROGRAMA CAZİP BANKO...

1.AYAK: Sergen'e dayanan anne kan hattıyla kum, baba Demirkazık kaynaklı çimi koşabilecek olan SONMUHARREM bugün ilk deneyimini yaşayacağı çim pistte ilk şansı vereceğim taydır. Elde edeceği netice ne olursa olsun kum pistte start alacağı ilk koşuyu kazanacağının da altını çizelim. Son koşusunda 1400'ü 1.34 içerisinde koşmayı başaran HANAYLI ''Dilbağı'' takı ilavesinden sonra bambaşka koşmaya başlayan MEMNUNEM ve bugün tecrübeli rakipler yanında yarış hayatının ilk deneyimini yaşayacak olmasına rağmen kan hattını incelediğimiz zaman Bulutreis ve Mertkal gibi kalite safkanların anne-baba bir öz kardeşi olduğunu gördüğümüz BARUTEFE aynı ekürinin daha önce de şans verdiği Çek jokey Tomas Lukasek idaresinde start alacağı ve aynı zamanda çok uzun zamandır hazırlandığı koşunun ihmale gelmeyecek tayıdır.

2.AYAK. Grubun en ağır sıkletli safkanı olmasanına karşın anlamsız şekilde sert tempolarla götürdüğü son yarışında elde ettiği üçüncülüğü oldukça kıymetli bulduğum BOĞAZLI bugün rakiplerine kilo verecek olmanaın avantajıyla önceliği vereceğim safkandır. Şayet sahayı yumuşak ve/veya ağır bulacak olursa bütün rakiplerine üstünlük kurabilecek ÖZDAMAR ikilisini riskli kuponlar için yeterli görüyorum. KİM TUTAR BENİ, ÖZALAK ve BERATBEY daha sonra önereceğim isimlerdir.

3.AYAK: Bir takım sorunları nedeniyle belli zaman aralıklarında koşak zorunda kalan safkanın, geçen hafta pist değişikliği nedeniyle kum pistte start almadığını biliyooruz. Onun öncesinde bu pist ve aynı mesafede start aldığı son yarış performansı ise açıkçası kalitesinde kesitler sunan cinstendi. İlk kez düzenli olarak koşma fırsatı bulan güçlü kan hatlı, mesafenin atı yarışın da biraz tempılu gitmesi halinde hasret kaldığı birinciliğe uzanır. Cazip bültende günün limanı adayımdır.

4.AYAK: Kumu daha iyi olsa da kalitesiyle çim pistte de sonuca ulaşabilen AL ANDAKAR Ankara/İstanbul/Ankara derken bugün Bursa'da karşımıza çıkan GUSTAV ve Taykut'a kafa tuttuğu yarışının ardından start aldığı Cahide koşusunda yokları oynayan ÇEKİRGE daha yatkın olduğu pistte o kötü yarışının izlerini silebilir. Bu ayağın sürprizini ise; GÖLDEM ve KRAL ARTUR yapar.

5.AYAK: ilk deneyiminde yaşadığı hayal kırıklığının ardından çim pistte start aldığı yarışı oldukça tatminkar olan ÖZGE HATUN Demirkazık temsilcisi PERÇİN ve bu kez kendisi gibi yarış kazanamamış rakipler yanında MARENGO üçlüsüne eşit şans verelim. BÖKETAY ve DELİ SEVDAM ile daha rahat bir yarış izleyebiliriz.

6.AYAK: Kazanma konusunda ciddi sıkıntılar çeken birbirinden istikrarsız 3 yaşlı İngiliz safkanlarının mücadelesinde; son yarışında sert rakiplerine kafa tutan KAPTAN ABİ'nin bu rakiplerden bir çıt önde olduğunu düşünüyorum. Bu ismin rakipleri ise; toparlanma sinyalleri verdiği yarışıyla RABİA HANIM ve ANITA BLAKE başta olmak üzere; LAZY DAISY ve PIN WHEL olur.

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