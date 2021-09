Eray Ataseven: Kendimize güveniyoruz

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor’un futbolcuları Eray Ataseven ile Dejvi Bregu, 3 Ekim Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Denizlispor maçı hazırlıklarını değerlendirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Eray Ataseven ile Arnavut oyuncusu Dejvi Bregu, kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Ataseven, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Çok genç bir takımımız var. Her hafta gelişen, üstüne katan, daha iyi oynamaya çalışan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımımız var. Gol yollarında gol kaçırdığımız gözüküyor ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. İnşallah gol yollarındaki sorunu Denizlispor maçında bol gol atarak çözmüş oluruz." diye konuştu.

Kendilerine güvendiklerini dile getiren Ataseven, "Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Karşı takımı ve kendi takımımızı analiz ediyoruz. Her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz." dedi.

Genç oyuncuların da gelişimiyle Boluspor’un daha iyi yerlere geleceğini vurgulayan Ataseven, şu andaki tek düşüncelerinin Denizlispor maçını kazanıp milli araya moralli girmek olduğunu kaydetti.

Bregu ise Boluspor’un ligde iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Takımın gol yollarında herhangi bir sorun yok. Her maçta elimizden gelenin yüzde 100’ünü veriyoruz. Futbolda iniş çıkışlar olabiliyor. Her maçta elimizden geleni yapıyoruz. Evimizde bir maç oynayacağız bu hafta, taraftarımızdan destek bekliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir ligde mücadele ettiklerine işaret eden Bregu, "Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. O yüzden her maçı yüzde 100 konsantre bir şekilde oynamanız gerekiyor. Benim için de yeni bir lig. İlk 6 maçımı oynadım." değerlendirmesinde bulundu.