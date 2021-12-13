Bir dönem Fenerbahçe 'nin de gündeminde yer alan Eran Zahavi, Hollanda'da şok üstüne şok yaşıyor. Hollanda'nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Eran Zahavi'nin evine hırsızlar girmiş ve futbolcunun ailesini rehin almıştı.

Zahavi deplasmandayken kargocu kılığına giren soyguncular yıldız futbolcunun eşi ve çocuklarını rehin almış, oyuncunun ailesi olayda yara almamıştı. İsrailli golcü yaklaşık 7 ay sonra bir kez daha hırsızlık vakasıyla karşı karşıya kaldı.

RTL'in haberine göre, Eran Zahavi'nin aynı evi bir kez soyuldu. Hırsızların eve girdiği anlarda aile bireylerinden kimse olmadığı öğrenildi. Amsterdam polisi tarafından olayla ilgili, "Konuyu çok ciddiye alıyoruz ve şüphelileri hızlı bir şekilde yakalamayı umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.







