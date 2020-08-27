Transfer sezonun bomba takımı Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son olarak Lemos'u kadrosuna katan forvet transferi için de Enner Valencia'yı İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

Kanarya, Çin'in Guangzhou RF takımında forma giyen İsrailli forvet arkası Eran Zahavi'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Bu haberler spor kamuoyunda büyük yer alırken, 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin instagram hesabını takibe aldı. Bu hareket taraftarları heyecanlandırırken, kamuoyunda da 'Bu transfer bitti' yorumları yapıldı.

28 MAÇTA 29 GOL

1,80 boyundaki Zahavi iki ayağını birden kullanabiliyor. Forvet ve forvet arkasında görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon çıktığı 28 maçta 29 gol atıp 4 de asist yapmıştı.