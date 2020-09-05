Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli forvet Eran Zahavi, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Zahavi, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Intagram'da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi'ye, ''Come to Fenerbahçe'' yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, ''Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...'' şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe taraftarı, Zahavi'nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.