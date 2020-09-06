Eran Zahavi transferi hakkında resmi açıklama

Fenerbahçe'de son günlerde en çok konuşulan transfer gündemi Eran Zahavi...İsrailli yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile de anılsa da Fenerbahçe'nin isteğinin daha fazla olduğu sosyal medya etkileşimlerinden de anlaşılıyor. Kulübü ile yollarını ayıran oyuncunun transfer durumu hakkında resmi açıklama geldi. Eran Zahavi'nin menajeri, oyuncunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi hala devam ediyor." ifadelerini kullandı