İsrail futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan olan Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan ve Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Zahavi transferinde de ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcü Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği iddia edildi. Sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan golcü futbolcunun Çin'den ayrılmak istediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edildi. Eran Zahavi'nin adının Fenerbahçe ile anılması sebebiyle hayatı merak ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Zahavi isminin yüksek sesle konuşulmaya başlanmasının ardından ''Eran Zahavi kimdir, nereli? Eran Zahavi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İsrail ve Çin liginde önemli başarılara sahip olan yıldız forvet ile ilgili detayları derledik.

Eran Zahavi kimdir?

Eran Zahavi, 25 Temmuz 1987 yılında İsrail'in Rishon Lezion şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Hapoel Tel Aviv'de başlayan Zahavi, 2011 yılında ilk kez ülke dışına çıktı ve 1.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palermo'ya transfer oldu. Serie A'da istenilen performansı sergileyemeyen Zahavi, 2013 yılında ülkesine ve eski takımına geri döndü.

Tel Aviv'de adeta yeniden doğan tecrübeli forvet, 2013-2014 sezonunda 28 maçta 32 gol, 2014-2015 sezonunda 46 maçta 35 gol, 2015-2016 sezonunda ise 55 maçta 47 gol kaydetti. İsralli forvet, harika geçen 3 yılın ardından 2016 yılında Çin ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye 7.2 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İsrail'deki çıkışını Çin'de de sürdüren yıldız oyuncu, takımıyla çıktığı ilk sezonda 19 maça çıktı ve 17 gol kaydetti. 2. sezonunda 29 maçta 20, üçüncü sezonunda ise 28 maçta 28 gol attı ve harika bir istatistik yakaladı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi. İsrail Milli Takımı'nda 49 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu, 33 yaşında olmasına rağmen 5.2 milyon euro değerinde.

31 Aralık 2020'de Guangzhou R&F ile olan sözleşmesi sona erecek olan Zahavi, forvetin yanı sıra 10 numara ve kanatlarda da görev alabiliyor.