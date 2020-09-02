Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harcama limiti sıkıntısını aşmak adına Vedat Muriç’i bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Bu konuda Lazio ile ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Forvet adaylarından Kevin Gameiro, Erol Bulut’un sıcak bakmaması nedeniyle ikinci plana itildi. Golcü transferinde Eran Zahavi'de karar kılındığı ve Roberto Carlos'un da yardımıyla tarafların el sıkıştığı kaydedildi. 4 yıldır formasını giydiği Çin’in Guangzhou R&F takımıyla olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Zahavi’nin, alacaklarına karşılık bonservisini alacağı bildirildi. Çin’de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya’yı adeta büyülediği ifade ediliyor. Artık Avrupa’da kariyerini sürdürmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin açıklanması için Vedat’ın resmen ayrılması bekleniyor. İmza aşamasına gelindiği takdirde Zahavi’ye de 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro senelik ve 1 milyon Euro da imza parası verileceği öğrenildi.

Çağrı Davran





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