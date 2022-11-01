MENÜ

ERA Nymburk-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 79-76

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çekya ekibi ERA Nymburk'a 79-76 yenildi.

01 Kasım 2022, Salı 23:38 Son Güncelleme:
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ERA Nymburk-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 79-76

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk'a konuk oldu. Karşılaşma, Çekya ekibinin 79-76’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Lorenzo Baldini (İtalya), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ERA Nymburk: Nate Watson xx 16, Marek Klassen xx 11, Eric Lockett xx 9, Martin Kriz xx 10, Frantisek Rylich x 4, Petr Benda x, Rapolas Ivanauskas xx 12, Gerel Simmons x 5, Lubos Kovar x 6, Lucas Palyza x 5, Jakub Tuma x 1

Başantrenör: Ladislav Sokolovsky

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak x 5, Muhammed Baygül xx 7, Vladimir Brodziansky xx 7, Jamar Smith xx 17, Jerry Boutsiele xx 17, Kaset Shpeherd x 5, Yiğit Arslan xx 7, Hadi Özdemir x 3, Oğuz Savaş x 6, Berkay Candan 2

Başantrenör: Erhan Ernak

1. Periyot: 13-25 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 36-44 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 52-59 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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