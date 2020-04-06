Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleşecek. Dün yapılan son dakika açıklamasının ardından ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske siparişlerini veren vatandaşlar, ePTTAVM maske ne zaman gelir? sorusunun cevabını araştırıyor. Haftada en fazla 5 adet 3 katlı (cerrahi maske) alınabileceği dağıtım 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

ePTTAVM maske ne zaman gelir? ePTTAVM maske sipariş sorgulama

Ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı zaman, aşağıda görülen sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Eğer, aşağıda belirtilen resmi görmediyseniz, maske başvurunuzu tekrar yenilemeniz gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

ePTTAVM ücretsiz maske kaç yaşına kadar alınıyor?

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlarımız ücretsiz maske temininden yararlanamayacak. T.C. kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

ePTTAVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri https://maske.epttavm.com adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

ePTTAVM maskeyi ücretsiz mi gönderecek? Kargo parası var mı?

Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleştirilecektir.