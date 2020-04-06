Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleşecek. Dün yapılan son dakika açıklamasının ardından ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske siparişlerini veren vatandaşlar, ePTTAVM maske ne zaman gelir? sorusunun cevabını araştırıyor. Haftada en fazla 5 adet 3 katlı (cerrahi maske) alınabileceği dağıtım 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

ePTTAVM maske ne zaman gelir? ePTTAVM maske sipariş sorgulama

Ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı zaman, aşağıda görülen sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Eğer, aşağıda belirtilen resmi görmediyseniz, maske başvurunuzu tekrar yenilemeniz gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

e-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.



