Son dakika haberi... Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletilirken, toplu taşıma ve marketlere maskesiz girmek yasaklandı. EPTT AVM'den ücretsiz maske alımı yapılabileceği duyuruldu. Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. e-PTTAVM'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-PTTAVM'nin internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

Bu duyuru sonrası vatandaşlar 'ePTT AVM'den ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusuna yanıtını araştırmaya başladı.

PTT'den son dakika maske açıklaması

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

ePTTAVM ücretsiz maske kaç yaşına kadar alınıyor?

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlarımız ücretsiz maske temininden yararlanamayacak. T.C. kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

ePTTAVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri https://maske.epttavm.com adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

ePTTAVM maskeyi ücretsiz mi gönderecek? Kargo parası var mı?

Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleştirilecektir.