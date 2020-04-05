Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske sağlanacak, kargo gönderimleri de PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleştirilecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda https://maske.epttavm.com üzerinden kendiniz ve aile üyeleriniz için hiçbir ücret ödemeden maske temin edebilirsiniz.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri https://maske.epttavm.com adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların ücretsiz maske temininden yararlanamayak. T.C. kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Duyrunun ardından maske temin etmek isteyen ePttAVM.com'a giriş yapan vatandaşlar, sorunlarla karşı karşıya geliyor. Site üzerinden form doldurmak isteyen vatandaşlar siteye erişimde problem yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından maske.epttavm.com üzerinden yapılacak başvuruyla 20 - 65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapılacağına ilişkin açıklama sonrası site üzerinde yoğun giriş sağlanması nedeniyle bağlantıda sorunlar yaşanıyor.