Epsilon CS: GO arenalarında mücadele edecek yeni kadrosunu açıkladı

Bir dönem kadrosunda çok önemli isimleri barındıran Epsilon, CS: GO arenalarında mücadele edecek olan yeni beşlisini açıkladı.

Kulüp, düne kadar halihazırda 2 oyuncuyu kadrosunda bulunduruyordu. Takımın geri kalan oyuncularından djL ve fre1, 22 Kasım 2018’de takımdan ayrılmıştı. Beşinci oyuncu blameF ise 17 Ocak 2019 tarihinde Heroic’e transfer olmuştu. Geriye kalan ikili olan Surreal ve CRUC1AL ise dün açıklanan yeni kadroda yer aldı. Windigo’dan ayrılan Bulgar oyuncu SPELLAN, bir dönem ALTERNATE aTTaX forması giyen k1to ve 17 yaşındaki Letonyalı broky ise kadroya dahil edilen yeni isimler oldu.

Bu beşli, ilk maçına dün LOOT.BET HotShot Series Season 1 turnuvası kapsamında AGO karşısında çıktı. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Epsilon, aynı gün ikinci karşılaşmasına da HAVU karşısında çıktı ve bu maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Epsilon’un bir sonraki maçı ise bugün saat 21.00’da AGO-unknown maçının kaybedeniyle olacak. Bu maçın kaybedeni turnuvadan elenecek. (Playerbros)