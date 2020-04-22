Son dönemlerde en çok merak edilen ve öğrenilmek istenen konular arasında epilepsi geliyor. Özellikle bebeklerde epilepsi (Sara hastalığı) tekrarlayan nöbetler halinde ortaya çıkabilmektedir. Epilepsi belirtileri nelerdir? Bebeklerde uykuda epilepsi nasıl anlaşılır? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler. Nöbetler halinde ortaya çıkan epilepsi her yaştan insanın yaşadığı problemler arasında yer almaktadır. Özellikle söz konusu çocuklar olduğu zaman belirtilere dikkat etmek ve doğru okumak önemlidir. Böylece zamanında tanı ve teşhis üzerinden tedavi yöntemleri ele alınabilir. Zira erken teşhis bu konuda yapılacak tedavinin, gelecek adına hastalığın yok edilmesi konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Beyinde ortaya çıkan kronik bir bozukluk sebebiyle tekrarlayan nöbetlerin ortaya çıkmasına epilepsi denmektedir. Aniden ortaya çıkan ve geçici, istemsiz şekilde meydana gelen bu nöbetler, fiziksel hareketlerle bilinç durumunda yaşanır. Diğer bir ismi ile bu nöbetleri havale denir. Nöbet ve havale bu konuda ortak anlamda değerlendirilebilmektedir.

Bu nöbetler vücudun istemsiz şekilde sarsıntı yaşamasına, anlık bilinç kaybı gibi durumlar yaşanmasına neden olmaktadır. Tabii şu unutulmamalıdır ki epilepsi geçici bir işlev bozukluğu olarak öne çıkar. Yani beyinde herhangi bir hasar olduğu anlamı taşımaz.

Epilepsi belirtileri nelerdir?

Belli başlı bazı belirtiler bebeklerde epilepsi probleminin anlaşılacağını dair ipuçları verebilmektedir. Bu işaretleri takip etmek ve kronik bir durum yaşanması karşısında, mutlaka ilgili doktora başvurulması en önemli unsurdur. Peki, bebekler için epilepsi belirtileri nelerdir?

- Gözlerin sabit bir noktaya bakması,

- Bütün vücutta kasılma problemi,

- Çenenin kilitlenmesi,

- Ağızdan köpük gelmesi,

Bu belirtiler genelde büyük nöbetler söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Böylesi başlıca belirtiler söz konusu olduğunda erken teşhis ile tedavi hayat kurtarıcı bir olanak tanır.

Bebeklerde uykuda epilepsi nasıl anlaşılır?

En önemli belirtilerden biri ise bebeklerde uykuda epilepsinin anlaşılmasıdır. Bu belirtiler acil müdahale gerektiğini anlatan önemli hususlar arasında yer alır.

- Gece uykudan sık uyanmak,

- Kol ve bacaklar ile baş bölgesinde ani sıçrama ya da kapanma durumu,

- Ani baş dönmeleri,

- Kusma,

Bu gibi durumlar hem gündelik yaşam içerisinde normal epilepsi belirtileri olarak öne çıkmakta hem de bebeklerde uykuda meydana gelen durumlar olarak anlaşılmaktadır. Bu işaretleri okumak ve anlamak erken zamanda müdahale imkanı sağlar. Böylece büyük nöbetler için anlayabileceğiniz belirtileri gerek kalmadan, bu unsurlar üzerinde bebeğinizin yaşamını çok daha kaliteli noktaya getirebilirsiniz.

Bebekte epilepsi neden yaşanır?

Farklı nedenler bebeklerde epilepsi problemini ortaya çıkarabilir. Özellikle anormal elektrik deşarjı yaratabilen her durum epilepsiye sebebiyet verebilmektedir. Peki, bunlar nelerdir?

- Genetik yatkınlık durumu,

- Kafa travması,

- Metabolik bozukluk,

- Menenjit ve benzeri beyin fonksiyon sorunları,

- Tekli yaşanan hipoglisemi (Kan şekeri düşüklüğü)

- Fetal gelişim esnasında meydana gelen beyin hasarı,

- Nadir de olsa tümör,

Bu gibi durumlar bebeklerde epilepsi ortaya çıkarabilir ve tetikleyebilir. Bu durumun ortaya çıkması pek anlaşılmaz ve önüne geçilemez. Olması gereken belirtileri doğru analiz ederek en kısa süre içerisinde doktora başvurmaktır.

Bebeklerde epilepsi geçer mi?

Bebekler ve çocuklar epileptik sorunlara karşı ilaç tedavisine cevap verir. Böylece Sara nöbetlerini kontrol altına almak mümkün olabilmektedir. En az 2 yıl süresince başka nöbet geçirmeyen ve herhangi bir nörolojik problem yaşamayanların iyileştiği kanısına varılır.

Böylece zaman içerisinde ilaçlar azaltılarak tamamen kesilir. Fakat ilaçları birdenbire kesmek epileptik nöbetlerin yeniden ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Yine de doğru teşhis ve erken tedavi ile beraber, %70-80 oranında bebekler ve çocuklar epilepsi sorunundan kurtulabilmektedir.