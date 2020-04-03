Epic Store bahar indirimleri başladı!

Birçok oyun indirime girerken, Epic Store kupon sürprizi ile de oyuncuları şaşırttı. Yılbaşında verilen, 80 TL ve üstü harcamalarda geçerli 60 TL değerindeki kuponun süresi de 1 Mayısa kadar uzatılmış durumda. Eğer siz de evde kaldığınız günlerde vakit geçirmek için oyun oynamayı tercih ediyorsanız, Epic Store bahar indirimleri tam size göre olabilir.

Yılbaşı kuponunuzu kullanmadıysanız, 80 TL ve üstü oyunlarda anında 60 TL indirim kazanabilirsiniz.

Epic Store bahar indirimleri kupon sürprizi ile başladı

Epic Store bahar indirimleri sayesinde birçok oyun indirime girmiş durumda. Normal oyunların haricinde, Epic Store’a özel olarak yayımlanan Control ve Detroit: Become Human gibi oyunlarda da indirimler başlamış durumda. Bunun haricinde, Read Dead Redemption 2 gibi birçok büyük yapım da indirimlerden nasibini aldı.