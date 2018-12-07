Epic Games’in dijital oyun mağazası kapılarını açtı

Geliştiricisi olduğu Unreal Engine oyun motoruyla sayısız oyunun hayat bulmasını sağlayan Epic Games, geçtiğimiz günlerde duyurduğu dijital oyun mağazasını kullanıma açtı. Firma, oyun sektörünü ciddi biçimde değiştirme potansiyeli olan mağazanın oyuncuları, geliştiricileri ve içerik üreticilerini daha önce yapılmamış bir şekilde bir araya getirmesini hedefliyor.

İlk Oyunlar Eklendi

Daha önce yaptığı açıklamada platformun 2019 süresince çok sayıda geliştiriciyi ve oyunu kataloğuna ekleyeceğini belirten Epic, mağazanın ilk oyunlarını da bugün kullanıcıların beğenisine sundu. Listede Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, A44 tarafından geliştirilen Ashen ve tinyBuild’in oyunu Hello Neighbor: Hide and Seek yanında Epic Games’in kendi oyunları olan Shadow Complex, Unreal Tournament ve Fortnite da yer alıyor.

Daha önceki duyurusunda platformun farklı oyun motorlarıyla yapılan oyunlara da açık olacağını açıklayan firma, yakın zamanda mağazadan satın alınabilecek diğer oyunları da açıkladı. Buna göre aşağıdaki oyunlar da kısa süre içinde kullanıcıların erişimine açılacak. Ayrıca şu an için PC ve Mac desteği olan platform 2019 yılında Android desteğine de kavuşacak.

Darksiders III

Satisfactory

Outer Wilds

Rebel Galaxy Out Law

Journey

Super Meat Boy Forever

Maneater

World War Z

Genesis Alpha One

Ayrıca firma 2019 boyunca her iki haftada bir oyunculara bir adet oyunu ücretsiz olarak oynama şansını vereceğini duyurdu. Bu oyunlardan ilki 14 Aralık’ta ücretsiz sunulacak olan Subnautica. 29 Aralık tarihinde ise Super Meat Boy ücretsiz olarak oyuncuların erişimine sunulacak.

Geliştiriciler İçin Avantajlar

Gelirlerin %88’lik kısmının geliştiricilere verileceği açıklamasıyla oldukça dikkat çeken Epic Games mağazası oyunlarını Unreal Engine ile yapan geliştiricilere çok özel fırsatlar sunuyor. Bu geliştiriciler oyun motoru lisansı için Epic Games’e ödemeleri gereken ücreti de ödemeyecekler.

Oyunlarını Epic Games mağazasında yayınlayan geliştiriciler, oyuncularıyla daha sıkı bir iletişim kurma şansına da sahipler. Kullanıcılar oyunlarını satın aldıkları geliştiricilerin çalışmaları ve oyunları hakkındaki gelişmeleri kendi ana sayfalarında görecekler. Ayrıca arzu eden kullanıcılar bir oyun satın alırken e-mail adreslerini doğrudan geliştirici ile paylaşabilecekler.

İçerik Üreticilerini Destekleme Programı

Epic Games mağazası oyunseverlere ve geliştiricilere olduğu kadar oyun kültürünün önemli bir parçası haline gelen içerik geliştiricileri için de faydalar barındırıyor. Ürettikleri içeriklerle mağazadaki oyunların satışına katkı yapan YouTube ve Twitch yayıncıları gibi içerik üreticileri, oyun satışlarından gelir elde etme fırsatını yakalayacak. Oyun geliştiricileri kendi belirledikleri oranda bir payı içerik üreticileriyle paylaşabilecekler. Üstelik ilk 24 ay için bu oranın %5’lik kısmını Epic Games ödeyecek.

Böylelikle geliştiriciler oyunlarını tanıtmaya hazır 10 binden fazla içerik üreticisiyle doğrudan bağlantı kurma şansı yakalarken, içerik üreticileri de gelir elde edebilecekleri yeni bir iş modeline kavuşmuş olacaklar.

Türkçe ve Türk Lirası Desteği

Epic Games mağazasına Epic Games Launcher masaüstü uygulamasından ve store.epicgames.com adresinden ulaşmak mümkün. Üstelik mağazanın arayüzü ve tüm içeriği Türkçe. Ayrıca yerel fiyat politikası uygulayacağı belirtilen mağazadan Türk Lirası ile alışveriş yapmak da mümkün. Epic Games mağazası ile ilgili detaylı bilgi edinmek için epicgames.com/store/tr/about adresini ziyaret edin.